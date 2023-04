Dia libre mañana? :) Ce a spus Carlo Ancelotti, după Real Madrid - Villarreal 2-3

Chiar dacă a condus de două ori, campioana Europei nu a reușit să câștige cele trei puncte puse în joc, care i-ar fi permis să se apropie de rivala Barcelona, liderul autoritar din Spania.

Imediat după partidă, Carlo Ancelotti, antrenorul Realului, a tras primele concluzii și se gândește deja la următorul meci.

Carlo Ancelotti: ”E oarecum normal”

Gruparea de pe ”Bernabeu” va întâlni Chelsea pe teren propriu, în sferturile UEFA Champions League, după care se va deplasa la Cadiz pentru următoarea etapă din La Liga.

"A fost dificil pentru noi să avem mingea, nu am fost echilibrați. Din acest motiv am primit trei goluri. Ei s-au descurcat bine cu mingea, dar puteam închide partida la 3-1. Toți jucătorii au avut un nivel scăzut. E oarecum normal. Nu vreau să vorbesc despre anumiți jucători în particular.

Starea noastră de spirit nu se schimbă, săptămâna viitoare va fi un meci total diferit. E adevărat însă că am scăzut nivelul în campionat, în comparație cu anul trecut. E adevărat că e dificil să pregătești un meci între două partide atât de importante, dar nu renunțăm la campionat, vom lupta pentru fiecare meci” a spus Ancelotti.

Rezultatul îi permite Barcelonei să se distanțeze în fruntea clasamentului, în cazul în care va câștiga meciul de luni cu Girona. Catalanii pot adăuga încă trei puncte la diferența de 12 puncte față de rivala Real Madrid, care se află pe locul doi, cu 59 de puncte.

Real poate ”tremura” și pentru locul doi, dacă Atletico Madrid va reuși să câștige meciul din deplasare cu Rayo Vallecano.