Înlocuitorul lui Kante la Campionatul Mondial le-a refuzat pe Liverpool și PSG și a ales-o pe Real Madrid: „Nu există loc mai bun!” 

Aurelien Tchouameni (22 ani) a semnat cu Real Madrid în vara acestui an. Campioana Spaniei i-a plătit lui AS Monaco 80 de milioane de euro pentru închizătorul francez, care a bifat deja 18 meciuri în toate competițiile sub comanda lui Carlo Ancelotti (63 ani).

Aurelien Tcouameni le-a refuzat pe Liverpool și PSG

Însă, înainte de a semna cu cu Real Madrid, Aurelien Tchouameni a mărturisit că a fost ofertat de Liverpool și PSG. Numai că tentația de a juca pe Santiago Bernabeu a fost mult prea mare, după cum a precizat chiar mijlocașul central.

„Prima ofertă care a sosit a fost de la Liverpool. Am avut unele discuții, apoi a intrat Real Madrid pe fir. Iar în capul meu totul a fost clar. A fost numai Real Madrid. Este cel mai mare club din lume!

Dacă vrei să realizezi lucruri mari și să intri în istorie, nu există loc mai bun. Nu am ezitat nicio secundă. I-am spus agentului meu că atât timp cât este interes, trebuie să facem totul să ajung la Real Madrid. Când PSG a apărut, alegerea mea era deja făcută. Chiar dacă am fost fericit să fiu abordat de PSG”, a declarat Aurelien Tchouameni pentru Le Parisien.

Aurelien Tchouameni, titular pentru Franța la Campionatul Mondial din Qatar

În lipsa cuplului de mijlocași centrali cu care a cucerit Campionatul Mondial în 2018: N'Golo Kanté (31 ani) și Paul Pogba (29 ani), ambii accidentați, Didier Deschamps (54 ani) va apela la perechea Eduardo Camavinga (20 ani) - Aurelien Tchouameni (22 ani).

Lotul Franței pentru Campionatul Mondial din Qatar

Portari - Alphonse Areola (West Ham United), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes)

Fundași - Lucas Hernandez (Bayern Munich), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Raphael Varane (Manchester United), Axel Disasi (AS Monaco / l-a înlocuit pe Presnel Kimpembe)

Mijlocași - Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Matteo Guendouzi (Ol. Marseille), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Jordan Veretout (Ol. Marseille)

Atacanți - Karim Benzema (Real Madrid) - indisponibil din cauza unei accidentări, Kingsley Coman (Bayern Munchen), Ousmane Dembele (FC Barcelona), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (PSG), Christopher Nkunku (RB Leipzig) - înlocuit cu Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach)