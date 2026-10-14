Rusul care a intrat în istorie după Galatasaray – Barcelona 1-4! Nu s-a mai întâmplat de 15 ani

Barcelona s-a impus într-o manieră clară pe terenul lui Galatasaray, scor 4-1, într-un meci din runda a doua a fazei ligii din Champions League.

Cu toate că turcii au fost dezamăgiți la finalul meciului, entuziasmul a fost la cote maxime atunci când gruparea „Cim Bom Bom” deschidea scorul în minutul 28.

Rusul Batrakov a rescris istoria: ultima oară s-a întâmplat acum 15 ani

Aleksey Batrakov a deschis scorul în meciul de acasă cu Barcelona în prima repriză, după ce Rafael Leao l-a servit perfect în marginea careului.

Rusul l-a învins pe portarul Joan Garcia cu ajutorul unei devieri a lui Cancelo și a marcat unicul gol al turcilor în acest meci.

Pe lângă asta, Batrakov a devenit primul rus care marchează în poarta Barcelonei după 15 ani, ultimul fiind Andrei Arşavin, pentru Arsenal, conform lui Mister Chip.

În istorie au marcat doar cinci jucători ruși în poarta catalanilor antrenați în prezent de Hansi Flick. Este vorba despre cei doi menționați anterior, Sergey Rodionov, Valeriy Karpin şi Aleksandr Ryazantsev.