FOTO Românul de la FC Barcelona, promovat din academie! Este campion cu catalanii și a debutat deja pentru o altă națională

Românul de la FC Barcelona, promovat din academie! Este campion cu catalanii și a debutat deja pentru o altă națională Stranieri
Ionut Stoica
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Aleksander Cimoscov, un portar cu triplă cetățenie, spaniolă, română și ucraineană, a fost promovat în această vară la grupa U16 a academiei FC Barcelona. 

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Născut pe 1 aprilie 2011, în Blanes, provincia Girona, Aleksander Rafael Cimoscov, cunoscut și sub numele de „Sasha”, a făcut pasul către echipa U16 a Barcelonei la 1 iulie 2026. Înainte de această promovare, a evoluat la grupele de vârstă inferioare ale academiei.

A câștigat numeroase trofee cu academia Barcelonei

Aleksander Cimoscov, în tricoul Barcelonei

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  • Foto: Instagram Alexandru-Bogdan Cimoscov / sashacim.1

Tânărul portar a făcut parte din echipele juvenile ale clubului catalan care au câștigat trofee în competițiile de juniori. Printre performanțele sale se numără și un succes în cadrul turneului „AE Jordi Pitarque Ceprià”, alături de alte rezultate obținute la nivelul grupelor de vârstă.

  • Simoskov este legitimat în prezent la Barcelona U16, iar contractul său este valabil până la 30 iunie 2027.

A debutat pentru Ucraina la 14 ani!

Deși are și cetățenie română, portarul a făcut deja primii pași la nivel internațional pentru Ucraina. Simoskov a debutat la naționala U15 pe 19 decembrie 2025, într-un meci amical cu Irlanda, câștigat de ucraineni cu 1-0.

Goalkeeperul a fost titular și a evoluat aproximativ 80 de minute. La momentul debutului, avea 14 ani, 8 luni și 18 zile.

Tatăl său, Alexandru-Bogdan Cimoscov, este originar din zona Codlea, județul Brașov, iar mama sa este ucraineancă.

Tripla cetățenie îi oferă posibilitatea de a reprezenta România, Spania sau Ucraina la nivel internațional, însă până acum a bifat o singură apariție pentru selecționata ucraineană U15.

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