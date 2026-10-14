Înaintea duelului din Conference League, Eugen Trică, fost jucător și antrenor în Bănie, le-a transmis un mesaj clar fotbaliștilor pregătiți de Filipe Coelho.

Trică le cere craiovenilor să intre pe teren cu gândul la victorie și să nu trateze formația din Spania ca pe un adversar imposibil de învins.

„Ne speriem de Getafe? Eu, dacă aș fi jucător la Craiova, în momentul de față aș intra să câștig meciul. Nu intru cu gândul că vine Getafe din Spania. (n.r. Un egal ar fi prea puțin…) Cam asta ar trebui să fie mentalitatea. Să intri și să câștigi meciul. Jucați la victorie, Getafe nu e Barcelona!”, a declarat Eugen Trică la Fanatik.

Universitatea Craiova, susținută de aproximativ 30.000 de fani

Partida cu Getafe se anunță una dintre cele mai importante pentru Universitatea Craiova în acest sezon european. Biletele s-au vândut rapid, iar asistența de pe stadionul din Bănie ar putea ajunge la aproximativ 30.000 de spectatori.

Oltenii participă pentru al doilea sezon consecutiv în faza principală a Conference League și sunt singura reprezentantă a României în cupele europene în această stagiune.

Formația pregătită de Filipe Coelho vine după victoria cu 1-0 de pe terenul celor de la Csikszereda, în etapa a 11-a din SuperLiga. Simon Elisor a marcat unicul gol al partidei în minutul 77.

Succesul a dus-o pe Universitatea Craiova la 23 de puncte și pe locul al treilea în clasament. Oltenii se află la trei puncte de liderul Dinamo și la un punct în spatele Rapidului, în timp ce avansul față de Petrolul, ocupanta poziției a patra, este de patru puncte.