Dembele, pe LISTA de ADIO a Barcelonei! 'Balonul de Aur' in CARJE e gata sa plece de la Barca! Cei 3 giganti care il vor

Ousmane Dembele pare sa-si fi epuizat sansele pe Camp Nou!

Dembele e pe lista jucatorilor pe care Barcelona ii vrea plecati in 2020! Fotbalistul pe care s-au platit nu mai putin de 150 de milioane de euro in urma cu 2 ani si jumatate a oferit rar momentele de geniu asteptate de la el. Sunday Express anunta ca Dembele e o tinta pentru Liverpool, Manchester United si Chelsea, toate dispuse sa depaseasca suta de milioane de euro pentru a-l aduce.

Presa engleza scrie ca Dembele le-ar fi dat deja fanilor un indiciu in privinta echipei la care ar prefera sa ajunga. Dembele a dat like pe instagram unei postari in care aparea in tricoul lui Liverpool! Pentru britanici, e doar o confirmare ca stirile aparute in ultimele saptamani sunt cat se poate de reale, in contextul discutiilor dintre Mane si Real Madrid. Dembele poate fi inlocuitorul senegalezului in eventualitatea in care Zidane ii cere lui Perez sa rezolve mutarea in vara.

Dembele, 22 de ani, e unul dintre jucatorii preferati ai lui Jurgen Klopp si este evaluat de neamt la 100 de milioane de euro. Cei doi n-au lucrat impreuna la Dortmund, unde Ousmane a venit exact in momentul despartirii de Klopp. Antrenorul l-a urmarit insa atent in sezonul dinaintea mutarii si le-a cerut sefilor sai sa faca eforturi pentru a-l lua de la Rennes. Borussia a dat o super lovitura si l-a cumparat cu 15 milioane de euro, de 10 ori mai putin fata de cat a obtinut de la Barcelona in 2017.

Dembele a combinat lipsa de implicare cu accidentarile dese intr-un mix care nu e deloc pe placul sefilor catalani, al fanilor sau al antrenorilor Barcelonei. Francezul e si acum pe bara din cauza uneo probleme la coapsa cu care s-a ales in meciul cu Dortmund din Champions League. Dembele e asteptat sa revina la mijlocul lui Februarie.