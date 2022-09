Ce s-ar face fără el? Xavi îl elogiază pe Robert Lewandowski: „Face asta mult”

FC Barcelona are deja trei victorii consecutive în primele patru etape ale campionatului. Formația catalană a remizat cu Vallecano (0-0), și le-a învins, pe rând, pe Real Sociedad (4-1), Valladolid (4-0) și Sevilla.

Xavi Hernandez, antrenorul Barcelonei, a vorbit despre evoluția catalanilor din ultima partidă cu Sevilla și l-a lăudat pe Robert Lewandowski, achiziția de 45 milioane de euro din această perioadă de mercato.

Xavi: „Lewandowski ne ajută mult”

„Nu am început bine, apoi am jucat în repriza a doua creându-ne șanse. În general, a fost un joc foarte bun și am avut șanse să înscriem mai multe goluri. Suntem într-o dinamică pozitivă și trebuie să profităm de moment. Este un semn bun să câștigi cu 3-0 la Sevilla.

Pedri și Gavi au jucat foarte bine. A fost un joc foarte fizic și mijlocașii au trebuit să muncească din greu. Știu de ce este capabil Ousmane Dembele, îmi place felul în care joacă, în atac, cum lucrează în apărare.

Robert Lewandowski lucrează și el foarte mult. Este un jucător fantastic. El ne ajută foarte mult. El ajută pe toată lumea. El este un câștigător. Umil. E grozav să-l ai în echipă.”, au fost cuvintele lui Xavi Hernandez, potrivit Barca Blaugranes.

Sevilla - Barcelona 0-3

Raphinha a deblocat tabela în minutul 21, iar Kounde a pasat decisiv în minutul 36 pentru golul înscris de Robert Lewandowski, în prima parte a jocului. În repriza secundă, Garcia a făcut 3-0 în minutul 50, iar Sevilla nu a reușit să înscrie golul de onoare până la fluierul final.