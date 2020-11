BREAKING NEWS | Real Madrid, pusa la PAMANT de Covid-19! Doi TITULARI din echipa lui Zidane, depistati POZITIV

Real Madrid a anuntat ca doi dintre cei mai importanti jucatori ai echipei au fost depistati pozitiv cu Covid-19.

Real Madrid a anuntat prin intermediul unui comunicat oficial ca Eden Hazard si Casemiro au fost testati pozitiv cu Covid-19.

"Clubul Real Madrid anunta ca jucatorii nostri, Casemiro si Eden Hazard, au dat rezultate pozitive la testele Covid-19 care au avut loc ieri, vineri, dimineata. Toti ceilalti jucatori din prima echipa si staff-ul, precum si angajatii clubului care lucreaza direct cu echipa au dat rezultate negative la testele de ieri. Intre timp, toti, in afara de Casemiro si Hazard, au dat din nou rezultate negative la testele efectuate in aceasta dimineata", se arata in comunicatul clubului Real Madrid.