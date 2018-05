"Asta imi lipseste cel mai mult de la Barcelona!" Confesiunea lui Neymar! Care e cel mai mare regret al sau

Neymar este imaginea echipamentului celor de la PSG pentru sezonul viitor.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Cel mai scump jucator din toate timpurile, Neymar, a acordat un interviu pentru canalul de YouTube al legendei braziliene Zico in care a vorbit despre perioada la Barcelona. In primul sezon in care au jucat impreuna la Barca, Neymar, Messi si Suarez au reusit tripla.

"Ne descurcam de minune alaturi de Messi, apoi a venit si Suarez. A fost frisca de pe tort. A fost grozav pentru noi trei, pentru echipa. Messi si cu mine eram apropiati de Suarez. Am devenit inseparabili. Ne intelegeam foarte bine. Si stiam ce trebuie sa facem.



In timpul antrenamentelor, eu si cu Messi ne prosteam cu mingea. Suarez venea la noi si ne oprea si ma suparam pe el. In timpul meciurilor, trebuia sa am un joc in care trec de adversari si pasez. Messi facea la fel. A incercat si Suarez si radeam. Eram atat de apropiati si radeam unul de celalalt cand greseam. Ne-a spus ca incerca sa repete ce faceam noi.



Am avut o prietenie grozava. Ceea ce imi lipseste de la Barcelona este sa joc cu Messi si Suarez. Eram fericiti, eram prieteni" a spus Neymar.

Neymar este dorit inapoi in Spania de catre cei de la Real Madrid. Din dorinta de a arata ca brazilianul nu va fi lasat sa plece, cei de la PSG l-au folosit pe atacantul brazilian pentru prezentarea noului echipament.