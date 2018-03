Inima marelui Schwarzenegger a CEDAT! Operatie de urgenta pentru fostul Mister Olympia!

Arnold Schwarzenegger a fost operat la Los Angeles.

Ajuns la 70 de ani, Arnold Schwarzenegger are probleme la inima. El a fost operat de urgenta pentru inlocuirea unei valve. Operatia este experimentala, iar fostul Mister Olympia a suferit complicatii, scrie TMZ.



Nu e prima operatie pe cord deschis suferita de Schwarzenegger, mai scrie sursa citata. El a mai fost operat cu succes in 1997.



TMZ mai scrie ca starea actorului este stabila in aceste momente.