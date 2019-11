VIDEO | Tara Galilor a facut orice pentru a opri asaltul All Blacks. A fost lasat in FUNDUL gol la ultima faza a meciului

Faza comica in finala mica a Cupei Mondiale de Rugby

All Blacks a invins Tara Galilor in finala mica a Cupei Mondiale de Rugby, cu scorul de 40-17, intr-un meci pe care l-a dominat autoritar.

Partida a fost marcata de un moment amuzant. La ultima faza, jucatorii galezi au facut orice pentru a-si opri adversarul din a inscrie un nou eseu. Centrul Anton Lienert-Brown a fost placat cu greu si in cele din urma, acesta a ramas in fundul gol, spre amuzamentul spectatorilor.

A fost a 31-a victorie consecutiva pe care All Blacks a inregistrat-o in fata Tarii Galilor, ultima infrangere fiind in 1953.

Sambata are loc finala mare a Cupei Mondiale de Rugby, intre Anglia si Africa de Sud, de la 11 ora Romaniei.