(P) Filmul românesc „Cursa” se lansează în cinematografe pe 24 octombrie, inclusiv în format 4DX

Ești Fast & ... Curios? Dacă da, avem vești bune pentru tine! Vineri, 24 octombrie, pune-ți centura, ia-ți bilet și mergi în cinematografe să vezi „Cursa”, cel mai nou film românesc, plin de adrenalină și suspans!

Mașini spectaculoase, cascadorii complexe, șoferi profesioniști și un buget record pentru un titlu românesc independent, sunt elementele de bază care promit succesul producției „Cursa” în rândul pasionaților de filme și curse auto.

Din distribuția filmului „Cursa” fac parte Codin Maticiuc, Ștefania, Denis Hanganu, Andi Vasluianu, Ștefan Iancu, Andy Popescu, Levent Sali, Aris Negoiță, Majda, Black Matia, Joseph Adam, alături de influenceri și persoane publice.

Produs de Vertical Content, filmul „Cursa” ajunge pe marile ecrane în format 2D, dar și 4DX, ceea ce reprezintă o premieră absolută pentru un film românesc. Regia este semnată de Anghel Damian și Millo Simulov, pe baza unui scenariu de Anghel Damian, după o idee de Cristian Popa. Filmul este produs de Anca Truță, Codin Maticiuc, Alex Cseh, Andy Popescu și Millo Simulov.

În cinematografele din țară, începând cu 24 octombrie

Considerat a fi unul dintre cele mai îndrăznețe proiecte de film din ultimii ani în România, „Cursa” are premiera oficială la nivel național în cinematografe pe data de 24 octombrie 2025.

"Fiecare turație de motor va fi amplificată, fiecare drift va fi resimțit cu o intensitate diferită, fiecare accident va zgudui scaun cu scaun și fiecare bulevard din București va căpăta personalitate sub simfonia de mirosuri, vânt, ceață și vibrații ritmate", spun reprezentanții Vertical Entertainment, distribuitorul peliculei.

Acțiune 100%, din Capitală și până pe Transfăgărășan

„Cursa” este un film de acțiune ce are în prim-plan cursele ilegale cu mașini desfășurate chiar pe străzi din țara noastră. Filmările prezintă multe cadre din București, dar și de pe Transfăgărășan, cel mai bun drum din lume, conform britanicilor de la Top Gear.

Adrenalina întrecerilor este asigurată de mașini unice, modificate, de la BMW și Porsche, până la Ferrari și McLaren - bolizi de curse de stradă conduși de cascadori experimentați și de șoferi profesioniști.

Sub pedala de accelerație, amestecul de pericol și dramă creează emoții puternice pe pistele improvizate de către personajele implicate în acțiune.

Proiect complex cu distribuție care va atrage atenția publică

Acest film-eveniment al anului 2025, proiect extrem de ambițios ca buget și complexitate a scenariului, prezintă o perspectivă a curselor ilegale de mașini cu participanți din mai multe țări europene, dornici să îți testeze și ilustreze abilitățile pe străzi din Capitala României și din alte zone ale țării, în întreceri cu mize mari, totul contra cronometru.

Formatul 4DX este disponibil în rețeaua Cinema City (Mega Mall București, Constanța, Brăila, Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov, Iași), unde există săli echipate cu fotolii speciale, sincronizate printr-o tehnologie avansată cu evenimentele de pe ecrane, astfel încât emoțiile publicului să fie intensificate.

NetBet, partener oficial al filmului „Cursa”

Odată cu susținerea oferită producătorilor filmului „Cursa”, NetBet (L1160651W000195 ONJN, 18+) își continuă misiunea de a sprijini proiecte ambițioase care inspiră, aduc energie și adrenalină – valori care definesc atât lumea filmului, cât și cea a divertismentului.

NetBet este primul operator de jocuri de casino și pariuri sportive online licențiat ONJN (2015). În cei 10 ani de activitate, NetBet și-a consolidat prezența pe piața autohtonă prin servicii ireproșabile, ofertă diversificată și, nu în ultimul rând, prin implicarea în susținerea sportului și divertismentului autohton.

Printre cele mai importante parteneriate bifate de NetBet s-au remarcat cele cu echipa de fotbal FCSB, organizația de arte marțiale mixte UFC, competiția Power Slap (creată și promovată de Dana White, președintele UFC), precum și susținerea echipelor de volei feminin și baschet masculin ale CSO Voluntari.

Brandul NetBet a fost fondat în 2001 în Marea Britanie și activează pe mai multe piețe din Europa și din lume, printre care România, Franța, Germania sau Grecia.

Bolid distrus la filmări, expus public la mall și la stadion

În timpul filmărilor, un automobil de lux Lamborghini STO a fost distrus, însă fiind unul dintre cele 700 de modele omologate și disponibile în toată Europa, epava a devenit rapid un mare punct de atracție pentru publicul larg. Astfel, bolidul s-a integrat rapid într-o amplă caravană prin țară și a atras toate privirile fiind expusă în mall-uri, la festivaluri uriașe precum Beach Please și Untold, dar și evenimente importante precum derby pe Arena Națională sau ComicCon la Romexpo. 

Cursele improvizate cu mașini adesea modificate pentru a putea oferi performanțe demne de circuitele de nivel profesionist reprezintă un fenomen global consemnat și în România.

La ele participă persoane dornice de senzații tari, care își asumă însă riscuri enorme prin prisma pericolelor evidente la care se expun și prin impactul posibil asupra spectatorilor de ocazie. Incidentele apar des, iar mizele sunt atât legate de bani, cât și de prestigiu.

Biletele sunt disponibile online

„Cursa” este un film despre viteză, control și decizii grele. Un film românesc realizat de o echipă care nu se teme să viseze. E pentru cei care știu ce înseamnă să duci o poveste până la capăt – cu motorul turat și mâinile pe volan. E despre orașul care te provoacă la fiecare pas și despre liniile subțiri dintre risc și supraviețuire", mai spun cei de la Vertical Entertainment.

Biletele pentru vizionarea filmului „Cursa” pot fi achiziționate deja online de pe website-ul oficial al filmului, de pe website-urile și din aplicațiile fiecărui cinematograf sau de pe portalul web cinemagia.ro.

