"Cine pe cine rupe?" Florian Ceafalau, despre revansa dintre Badr Hari si Rico Verhoeven

Meciul dintre cei doi va avea loc in decembrie.

GLORY tocmai ce a anuntat meciul anului din kickbox, Badr Hari vs Rico Verhoeven. Este, in acest moment, cel mai tare meci pe care acest sport il poate oferi, si o confruntare asteptata de 3 ani de zile.

In 2016, Rico l-a rupt, la propriu, pe Badr Hari, in mai putin de doua reprize. Marocanul a acuzat o accidentare, insa kickboxingul este un sport in care incerci sa iti avariezi adversarul pana cand acesta nu mai poate continua meciul. Ceea ce s-a si intamplat. Nu a fost "ghinion" pentru marocan. Rico l-a tocat cu lovituri de picior pana i-a cedat antebratul.

Asadar, in primul meci Rico l-a rupt pe Badr, la propriu.

Cine pe cine rupe in revansa?

Raspunsul este mult mai simplu decat acum 3 ani. Sansele lui Badr Hari erau mici in 2016, acum sunt si mai mici. Rico este mai matur decat in 2016, iar Badr Hari este cu 3 ani mai batran. Ajuns la 34 de ani (35 in ziua meciului), marocanul se bucura de popularitate ca in zilele de glorie, insa calitatea sa ca luptator este departe de ce a insemnat Badr Hari in tinerete.

Badr nu mai e "bomba" din 2012. De cand a intrat prima data in puscarie, marocanul pur si simplu nu mai e la fel. Chiar daca a schimbat antrenorul si si-a bombardat corpul cu tot felul de substante, Badr Hari are sanse mici sa il bata pe Rico. Sigur, intr-un meci se poate intampla orice si Badr este periculos, dar sansele sunt, in acest moment, 80-20 pentru Rico. Sa nu uitam ca vorbim despre Verhoeven, olandezul care domina acest sport cam de cand a disparut Badr Hari din peisaj. Din 2012, Rico a spulberat toata divizia, invingand luptatori mai buni si mai in forma decat un Badr Hari din care a ramas mai mult numele si mai putin calitatile.