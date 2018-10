Victorie URIASA pentru Gibraltar! Prima din ISTORIE intr-un meci oficial: au batut cu 1-0 in Armenia

Rezultat urias pentru Gibraltar in Nations League!

Echipa antrenata de Julio Ribas a castigat primul ei meci oficial din istorie! A fost 1-0 in Armenia, dupa golul inscris de Joseph Chipolina din penalty, in minutul 50. Chiar daca l-au avut pe Mkhitaryan de la Arsenal in primul 11, armenii n-au reusit sa revina pana la final, in ciuda ocaziilor pe care le-au avut.

Pana azi, Gibraltar mai avea in istorie doar doua succese, ambele in partide amicale: cu Letonia si Malta.

Full time in Yerevan: Armenia ???????? v 1 ????????Gibraltar pic.twitter.com/xOgkyAkDNN — Gibraltar FA (@GibraltarFA) October 13, 2018

???? And Gibraltar won 1-0 by a penalty. Those stats do not reflect the scoreline... pic.twitter.com/55ZVI5bJeo — The Sportsman (@TheSportsman) October 13, 2018