FABULOS! Unul dintre titularii Italiei, lasat pe banca dintr-un motiv INCREDIBIL: "Nu aveam ochelarii! Pur si simplu nu am vazut!" :)

Italia a remizat aseara in Nations League, scor 1-1 pe teren propriu cu Bosnia si Hertegovina.

Italienii au fost condusi aseara pe teren propriu, dupa ce Dzeko a deschis scorul in minutul 57. 10 minute mai tarziu, Sensi reusea sa restabileasca egalitatea din pasa lui Insigne si stabilea scorul final.

Roberto Mancini a dezvaluit un moment incredibil la finalul meciului: Chiellini trebuia sa fie titular, insa nu a avut ochelarii la el si nu a putut sa vada foaia oficiala de joc! :)

"Mi-au aratat foaia de joc. Nu aveam ochelarii si pur si simplu am spus ca este bine. Nu am observat ca Acerbi era acolo in locul lui Chiellini.

Oricum, am planificat initial ca Acerbi sa joace un joc si Chiellini altul. L-am intrebat pe Giorgio daca vrea sa joace azi sau cu Olanda, a spus el astazi, dar va trebui sa il schimbam acum", a declarat Mancini dupa remiza cu Bosnia si Hertegovina.

Chiellini are 103 selectii in nationala mare a Italiei si este unul dintre stalpii defensivei. Fundasul de 36 de ani al lui Juventus are 8 goluri marcate in tricoul Squadra Azzurra.