Victor Pițurcă nu exclude o revenire spectaculoasă la echipa națională a României, pentru un al patrulea mandat pe banca primei reprezentative.



Deși spune că șansele sunt mici, fostul selecționer recunoaște că ar accepta fără ezitare o asemenea provocare.



Victor Pițurcă s-a decis! Echipa cu care ar semna în secunda doi: „Așa este”



„Da, așa este, cine știe... Dar puțin probabil”, a declarat Pițurcă pentru Sport Total FM, întrebat dacă ar reveni la echipa națională.



Antrenorul în vârstă de 69 de ani a mai pregătit naționala în trei rânduri, dar și selecționata U21, între 1996 și 1998.

Acum, în pragul unor meciuri decisive pentru calificarea la Mondialul din 2026, Pițurcă a vorbit și despre importanța partidei cu Austria.



„Avem nevoie de cel puțin un egal. Va fi dificil, dar Austria nu este la nivelul Spaniei sau Germaniei. Putem obține un rezultat foarte bun, dacă Mircea Lucescu găsește antidotul. Este un antrenor foarte valoros”, a spus fostul selecționer.



Pițurcă a criticat și eșecul cu Bosnia, despre care spune că a complicat calculele grupei. „N-aveam voie să pierdem acele 3 puncte. Le-am dat aer. Nu mai câștigaseră de 11 meciuri în deplasare și acum au și ei pretenții.”



Fostul selecționer a exclus, în schimb, o revenire în Liga 1: „Nu mai am motivație să antrenez în campionatul României. A fost o greșeală că am revenit la Craiova în 2019. Visam să câștig titlul și să joc în Liga Campionilor, dar am plecat după 3 luni”.