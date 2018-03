Suedezii erau sa DARAME vestiarul inaintea meciului cu Romania! Ce au facut jucatorii in timp ce erau filmati

Ibrahimovici nu e la nationala, dar suedezii se distreaza si fara el! Romania -Suedia e la PRO TV, marti, la 21.30 !

Suedezii erau sa darame vestiarul - au sarit dupa o minge facuta din hartie.



In drum spre mondial, suedezii se opresc la Craiova pentru meciul cu Romania. Mitrita poate debuta la nationala chiar la el acasa. De la Craiova, Contra i-a chemat pe Mitrita si Bancu, nu si pe Baluta.



"Am considerat ca in moemntul de fata Baluta nu trece printr-o perioada buna de forma si am ales sa vina alti jucatori" a explicat Cosmin Contra.