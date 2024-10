România a tranşat soarta meciului din prima repriză, prin golurile marcate de Dennis Man (16), Răzvan Marin (25 - penalty) şi Radu Drăguşin (36).

A fost a treia victorie a tricolorilor în această campanie, după cele cu Kosovo în deplasare (3-0) şi Lituania la Bucureşti (3-1). România va juca următorul meci cu Lituania, marţi, la Kaunas (21:45).

România este lider în grupă, cu 9 puncte, urmată de Kosovo, 6 puncte, Cipru, 3 puncte, Lituania, 0 puncte.

Comentariul lui Basarab Panduru după victoria din Cipru

Fostul internațional român a salutat victoria tricolorilor, însă a tras un semnal de alarmă despre evoluția mai slabă din repriza secundă.

"Hai să spunem că am fost mai relaxați în repriza a doua. Cred că e mai frumos așa, după rezultatul ăsta de 3-0. Mai relaxați, am cam uitat cine suntem, am văzut 3-0 și ne-a plăcut foarte mult și am încercat să luăm pe cont propriu acțiunile.

Rezervele au intrat în stilul și în ritmul ăsta și nu au reușit să vină cu ceva nou. Mie nu mi-a plăcut repriza a doua, este de lucrat în continuare. Probabil că, după meci, Mircea Lucescu va avea un mesaj pentru fiecare jucător. Indiferent cu cine jucăm trebuie să fim serioși. Am început mai slab jocul, după care am reușit să fim corecți, să jucăm ce trebuie", a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.