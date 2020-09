"Ne simteam superiori si credeam ca nu putem lua gol!" Care au fost greselile lui Mirel Radoi la debutul pe banca nationalei! "Trebuie sa avem rabdare!"

Romania a remizat cu Irlanda de Nord in meciul de debut al lui Mirel Radoi pe banca tehnica.

Dupa meci, Gabi Balint a comentat prestatia 'tricolorilor' din partida contand pentru Nations League.

Fostul fotbalist a punctat minusurile pe care le-a vazut in echipa, dar i-a laudat si pe cei care i-au placut, in special pe Chiriches, despre care a spus ca a fost favoritul sau.

"Jocul nostru de pase a fost destul de lent, schimbarile proaste, neinspirate! La Hanca a fost obligat sa schimbe, din cauza problemelor, dar si Nistor, si Nedelcearu au gresit la gol. Schimbarile au bulversat echipa, dar asta e.

Nu e vina lui Radoi, trebuia sa marcam, dar nu am reusit. Am lalait-o, ne simteam superiori si credeam ca atat se va termina, ca n-au cum sa ne dea gol, dar uite ca au putut. Asta e fotbalul.

Am vazut si lucruri bune, o echipa frumoasa, curajoasa. Meciul din care ne vom da seama pe unde suntem va fi cel cu Austria.

Mi-a placut Chiriches, ca a organizat bine, se vedea ca are personalitate, e un jucator cu experienta. Mi-a placut Puscas, Alibec a jucat foarte bine pentru Puscas astazi, mai putin pentru el, dar pe Puscas l-a pus in situatii bune. Stanciu n-a jucat rau, Maxim a fost activ.

Ianis putea mai mult, dar a luat galbenul ala... Ianis a jucat acolo unde trebuia sa se simta cel mai bine, in spatele atacantilor, unde are zona mare de actiune, a avut cateva artificii, dar prea putin. Cred ca poate mai mult, dar ii mai trebuie timp, probabil. E cel mai tanar, trebuie sa mai avem rabdare cu el.

Despre Bancu nu stiu ce sa mai cred. A avut cateva incursiuni in atac, a gresit cateva centrari usoare... Inca eu cred ca acolo trebuie sa gasim un jucator. Hanca nu a jucat rau, nici Tosca, in afara de faza golului.

Trebuie sa le dam putin timp (n.r. noilor antrenori). Noi voiam dintr-un meci sa ne vedem calificati. Pana la urma am vazut multe lucruri bune in joc. Important e ca Radoi sa le dezvolte in continuare. Am impus jocul, am atacat, am facut pressing. Mentalitatea asta vreau sa o vad la echipa nationala. Daca pastram mentalitatea asta, putem sa construim in viitor", a declarat Balint la Digi Sport.