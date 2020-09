"Nu o sa dormim dupa meciul asta!" Prima reactie a lui Puscas dupa ce nationala lui Radoi a ratat la LIMITA cele 3 puncte

Romania a avut meciul cu Irlanda de Nord in mana, insa a cedat aproape de final iar meciul s-a incheiat 1-1.

Nationala lui Radoi a debutat cu o remiza dupa ce au condus meciul pana aproape de final. Romanii au luat gol desi au jucat in superioritate numerica din prima repriza.

George Puscas a fost cel care a inscris pentru Romania, insa pleaca nemultumit de remiza. Atacantul roman a vorbit despre jocul echipei la finalul meciului si s-a declarat pregatit de meciul cu Austria, acolo unde au ca obiectiv doar victoria.

"Faptul bun este ca ne-am creat ocazii, in primul rand, multe, am avut posesia, am facut un joc bun. Suparator e ca am plecat cu un punct si e un rezultat nedrept.

Trebuie sa ne mobilizam mai bine, sa stam cu capul sus, e suparator, dupa meciul facut sa pleci cu un punct. Sper ca jocul bun facut astazi sa ne aduca un rezultat bun pentru meciul viitor.

Am avut ocazii si portarul a fost intr-o forma buna, puteam sa marcam, acum e degeaba sa spun ca daca marcam se schimba jocul. S-a terminat 1-1 si trebuie sa plecam cu capul sus, sa dam mai mult, sa incercam sa inscriem in urmatorul meci.

Asa e cand ataci, ataci mereu, probabil in zona de aparare esti cu mai putini oameni, incerci sa dai gol si asa se intampla.

Trebuie sa ne mobilizam in meciul cu Austria, sa luam lucrurile pozitive pe care le-am aratat astazi. Sa speram ca jocul de azi ne va rasplati in meciul urmator.

Unul bun, antrenamente foarte bune, intense. Cred ca toata lumea s-a pregatit perfect, de aia e deranjat. Azi am avut un meci bun si nu am reusit sa luam cele 3 puncte.

Am trecut peste faza cu fostul selectioner, a fost o faza care s-a intamplat acum aproape un an, s-a rezolvat, trecem peste, avem viitorul in fata.

Dupa meciul acesta probabil nu o sa reusim sa dormim, nu e un capat de lume, e primul meci, mai avem multe de demonstrat", a spus George Puscas la finalul meciului.