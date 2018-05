BREAKING NEWS: Tinutul Secuiesc si-a facut NATIONALA si merge la Mondial! Doi jucatori din Liga 1 au fost convocati

Intre 31 mai si 9 iunie, Tinutul Secuiesc va lua parte la Mondialul interzis regiunilor considerate cu un statut politic incert. Tinutul Secuiesc va face parte din grupa C, alaturi de Matabeleland (Zimbabwe), Padania (Italia) si Tuvalu (arhipelag din Pacificul de Sud).

Din lotul convocat de fosta vedeta a Rapidului, Robert Ilyes, pentru turneul de la Londra fac parte si fratii Fulop, Lorand (Botosani) si Istvan (Sepsi), alaturi de mai multi jucatori de la Csikszereda Miercurea Ciuc din liga a 3-a romana. Ilyes va fi antrenor-jucator la Mondial.

Robert Ilyes is sending the following strong 23 squad to London this summer to represent the #SzekelyLand. Sepsi's Fülöp and @fcbotosani's Lorand Fülöp both are playing in the Romanian top league - might #SzekelyLand be the big surprise? pic.twitter.com/QlwDGstuGu