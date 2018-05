BREAKING NEWS: Romania a convocat la nationala un jucator de la PSG! Lupta TOTALA pentru fotbalist. Ce alta tara l-a mai chemat la lot

Romania ar putea avea in curand la nationala un jucator de la PSG!

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Pustiul Virgiliu Postolachi, nascut in Moldova, trebuie sa ia decizia carierei. Moldovenii l-au convocat la nationala mare pentru testele cu Armenia si Congo. Desi nu are inca niciun meci la seniori, Virgiliu e considerat o mare speranta a clubului francez. Moldovenii il vor in echipa tocmai pentru a nu-l pierde in fata unor alte tari. Postolachi are oferte atat din partea Romaniei, cat si a Frantei.

Atacantul are cetatenie franceza si moldoveneasca, dar nu si romana. Lui Virgiliu i-a fost propus recent un contract de profesionist la PSG. Postolachi a reusit deja sa marcheze pentru echipa secunda a lui PSG in liga a 4-a din Franta.

Recent, fotbalistul a calatorit in mare secret la Bucuresti pentru a se intalni cu reprezentantii federatiei. Atacantul este etnic roman nascut in Republica Moldova. FRF face acum eforturi pentru a-i obtine cetatenia. Lui Postolachi i s-a promis ca va fi folosit chiar la nationala U21!



Varful s-a facut remarcat sezonul trecut, cand a fost campion U17 cu PSG. A marcat de doua ori in finala cu Monaco, pe care PSG a castigat-o cu 3-0!