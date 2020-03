Radoi a jucat de doua ori in ultimul an cu nord-irlandezii! "Tricolorii" mici i-au spulberat in calificarile de la EURO 2019

Romania U21 a intalnit pe Irlanda de Nord in preliminariile pentru EURO 2019.

Nationala si-a aflat adversarele din Liga B a Nations League: Austria, Norvegia si Irlande de Nord. Acum pe banca "tricolorilor" mari, Radoi s-a mai duelat cu nord-irlandezii anul trecut, cand antrna echipa U21, in grupele de calificare pentru EURO 2019.

In meciul tur, Romania a invins Irlanda de Nord U21 cu 3-0, pe stadionul din Voluntari. Tudor Baluta, Valentin Mihaila si Andrei Ciobanu au rezolvat meciul in doar 20 de minute in a doua repriza.

In retur, "tricolorii" mici au mers in deplasare fiind deja calificati si nu au fortat. Cu un om eliminat, nationala lui Radoi a facut 0-0 si a mers la turneul final din Italia, unde avea sa obtina locul 4.

