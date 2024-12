Austria, Bosnia și Herțegovina, Cipru și San Marino sunt cele patru adversare ale ”Tricolorilor” din Grupa H din preliminariile pentru CM 2026.

Mihai Stoichiță: ”Mi-a scăzut tensiunea la normal!”



Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a luat parte la tragerea la sorți pentru preliminariile Cupei Mondiale, iar oficialul Federației a recunoscut că a anticipat că România va nimeri în aceeași grupă cu Austria.

Întrebat despre adversarele cu care se vor duela ”tricolorii”, Stoichiță a recunoscut că nu este îngrijorat și are mare încredere în șansele de calificare ale României.

”Am zis că rar ratez (n.r. referitor la faptul că a anticipat că România va nimeri în grupă cu Austria). Și când eram fotbalist ratam mai rar. E o tragere care nu mă îngrijorează, o tragere pe care, după ce am văzut-o, mi-a scăzut tensiunea la normal. Asta nu înseamnă că suntem câștigători, dar avem șanse mari să ne calificăm. Mi-e indiferent, deși dacă îmi aduc aminte bine, primul meci al lui Rădoi a fost în deplasare în Austria și am câștigat cu 3-2. Nu știu dacă e bine să începi direct cu Austria, starea emoțională se poate răsfrânge asupra băieților.

Miza e mare, dar dacă am avea un meci în care să ne încălzim, să avem reușite, să ne dea încredere, cred că ar fi bine să fie al doilea meci cu Austria. În primul meci a fost întotdeauna e mai greu. Gândiți-vă să jucăm cu Austria primul meci pe Arena Națională. Trebuie să te gândești în perspectivă, nu te gândești la ce a fost, te gândești la ce va fi.

Surpriza mare va fi unde va juca Austria, gândiți-vă câți români sunt în Austria, nu e departe nici de România.

Ei (n.r. Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu) au fost foarte calmi, eu nu îmi ascund zâmbetul când sunt bucuros”, a spus Mihai Stoichiță.