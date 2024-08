Mihai Stoica s-a răzgândit în privința jucătorului pe care îl ironiza: "Îmi fac mea culpa. L-am judecat greșit"

La prima acțiune în calitate de selecționer al României după o pauză de 38 de ani, Mircea Lucescu a oferit câteva surprize pe lista jucătorilor convocați, cum ar fi Iulian Cristea, Mihai Lixandru, Alexandru Chipciu sau Alexandru Mitriță.

Mihai Stoica: "Dacă Pușcaș și la Mircea Lucescu este jucător de națională, îmi fac mea culpa"

În atac, "Il Luce" mizează practic pe atacanții care au fost și la EURO 2024: Denis Drăguș, George Pușcaș și Denis Alibec. Pe listă nu se mai regăsește Daniel Bîrligea.

În ultimii ani, Mihai Stoica l-a criticat și l-a ironizat pe George Pușcaș pentru evoluțiile modeste de la echipa națională, însă acum face un pas în spate, după ce atacantul ajuns în Turcia a fost chemat la prima reprezentativă și de Mircea Lucescu.

"Eu sunt fan Mircea Lucescu și tocmai d-aia înseamnă că nu îl văd eu bine pe Pușcaș. Dacă Pușcaș și la Mircea Lucescu este jucător de națională, îmi fac mea culpa, înseamnă că l-am judecat greșit. Nu pot să știu eu mai mult fotbal decât selecționerii", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

În iunie, înaintea participării României la EURO 2024, Mihai Stoica se arăta contrariat de faptul că George Pușcaș nu juca la echipa de club, dar este folosit la națională: "Este o mare problemă. Am crezut că poate am eu o problemă cu Pușcaș, dar apoi am văzut cu toții ce s-a întâmplat. Nu joacă la Bari, formație slabă din Serie B, aproape a retrogradat în Serie C. Pe Iordănescu nu îl obligă nimeni să joace cu Pușcaș, probabil o să joace Drăguș și Alibec. Dacă trebuie să stăm în Pușcaș, atunci nu e ok", declara Mihai Stoica, în urmă cu aproape trei luni.

În această vară, George Pușcaș s-a transferat în Turcia, la nou-promovata Bodrum FK. Atacantul a jucat până acum în două meciuri și a reușit să marcheze în ultima etapă, la victoria împotriva lui Konyaspor, 3-1.

Lotul României pentru meciurile cu Kosovo și Lituania

PORTARI

Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 25/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 21/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 31/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 21/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Iulian CRISTEA (Universitatea Cluj, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 39/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6);

MIJLOCAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 28/7), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 74/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 59/5), Marius MARIN (Pisa | Italia, 22/0), Darius OLARU (FCSB, 20/0), Mihai LIXANDRU (FCSB, 0/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 39/5), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 24/4), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 17/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova | 18/3);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 15/3), George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 44/11), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 39/5).

Din lotul lărgit fac parte și Răzvan SAVA, Constantin GRAMENI, Marius CORBU și Louis MUNTEANU, însă selecționerul Mircea Lucescu a decis ca aceștia să se alăture lotului U21 pentru meciurile importante pe care selecționata Under 21 le dispută luna aceasta, cu Muntenegru și Finlanda, a transmis FRF.