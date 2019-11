"Mi-a spus ca are nevoie de mine!" Ce s-a intamplat intre Anghel Iordanescu si Budescu inaintea meciului decisiv de calificare la EURO

Constantin Budescu a vorbit despre calificarea la EURO 2016

Jucatorii nationalei Romaniei s-au reunit la Mogosoaia pentru a pregati meciurile decisive contra Suediei si Spaniei.

Intr-un interviu video realizat de FRF, Constantin Budescu a dezvaluit care este secretul pentru a marca din cornere, ce jucator se apropie cel mai mult de profilul lui si ce i-a spus Anghel Iordanescu inaintea meciului decisiv pentru calificarea obtinuta la ultimul turneu final european.

In campania pentru EURO 2016, Budescu a jucat foarte putin sau deloc in ultimele 6 meciuri oficiale, dar a fost titular in ultimul meci, victoria cu Insulele Feroe, cand a fost eroul partidei cu 2 goluri. Intrebat despre cum crede ca a gandit selectionerul Anghel Iordanescu si ce i-a spus inainte de meci, jucatorul Astrei a dezvaluit:

"Am jucat pe final si, in ultimul meci, cel din Feroe, imi aduc aminte ne-am calificat si ne-am bucurat cu totii. Mi-a spus (n.r. Anghel Iordanescu) pe la pranz ca o sa joc, ca are nevoie de mine sa ii ajut sa ne calificam si sa ne bucuram dupa aceea. De data aceasta am venit din nou pe final si sper sa fie acelasi deznodamant, sa ne calificam"

Interviul complet aici: