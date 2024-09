Mesajul transmis de căpitanul Lituaniei înaintea partidei cu România din Ghencea

Pentru România urmează al doilea meci din Liga Națiunilor, contra Lituaniei, pe Stadionul Steaua, luni, de la ora 21:45.

Justas Lasickas, căpitanul Lituaniei, înaintea meciului cu România: "Trebuie să învățăm din greșeli"

Lituania a debutat cu stângul în Liga Națiunilor. Naționala condusă de Edgaras Jankauskas a pierdut pe teren propriu meciul cu Cipru, 0-1, după un gol marcat de Ioannis Pittas, în minutul 34.

Lituania a controlat partida și a avut numeroase ocazii de a înscrie, însă a rămas fără puncte după prima rundă din Nations League. Fundașul Justas Lasickas (26 de ani), legitimat la Olimpija Ljubljana, care a purtat banderola de căpitan la acest joc, spune că eșecul este o lecție pentru naționala Lituaniei înaintea partidei cu România, de luni.

"Trebuie să învățăm din greșeli. Nu a fost chiar totul rău în acest meci, însă am avut ocazii de a marca și nu le-am fructificat. Fotbalul e simplu - cine marchează mai multe goluri câștigă.

Trebuie să lucrăm la acest aspect, fructificarea ocaziilor, și cred că totul va fi bine. Așa e în fotbal, dacă nu marchezi, atunci o face adversarul. Noi nu am profitat și am fost pedepsiți. Cipru e o națională foarte compactă în defensivă și a fost dificil să penetrăm.

Am fi meritat măcar un punct, însă am rămas cu zero. Totuși, nu totul e atât de sumbru. Sunt multe lucruri pozitive de luat din acest meci", a spus Justas Lasickas, potrivit TV3.

Clasamentul în grupa României din Liga Națiunilor

1. România - 3p (3-0)

2. Cipru - 3p (1-0)

3. Lituania - 0p (0-1)

4. Kosovo - 0p (0-3)

Urmează să se dispute