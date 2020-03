Ne-au ajutat sa mergem la ultimul Euro! Vedeta meciului de la Bucuresti aproape ca s-a LASAT de fotbal: titular intr-un singur meci in ultimul an! Ce s-a intamplat ultima data cand am jucat cu Irlanda de Nord

Romania va intalni Irlanda de Nord in Liga B a Nations Laegue

Tragere la sorti dificila pentru nationala antrenata de Radoi, care va juca impotrive selectionatelor din Irlanda de Nord, Norvegia si Austria. Ultima oara cand i-am intalnit pe britanici a fost in preliminariile pentru EURO 2016, turneu final unde ne-am si calificat dupa o pauza de 8 ani.

In meciul tur disputat la Bucuresti, cu Anghel Iordanescu pe banca, Paul Papp a fost eroul meciului, reusind prima dubla din cariera, in minutele 74 si 79. In retur, Romania a remizat 0-0, iar cele doua echipe au terminat pe primele doua pozitii: noi pe 2, cu 20 de puncte, iar irlandezii pe primul loc, cu 21 de puncte.

4 ani mai tarziu, Paul Papp a ajuns sa joace in prima liga turca, la Sivasspor, unde a prins doar 3 meciuri in campionat. Anterior, el a mai trecut pe la Karabukspor, in a doua liga si la Wil, in Elvetia. Actuala cota de piata a fundasului nascut la Dej este de 225.000 de euro, conform transfermarkt.com.

Tweet Tragerea la sorti a grupelor Nations League: marti, 18:30, IN DIRECT LA PRO X si pe www.sport.ro!