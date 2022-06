Interes 0 pentru echipa națională! Un fost selecționer mărturisește tranșant: „Nu m-am uitat la meciuri! Nu am această pasiune!” 

În primele 4 meciuri din grupa Ligii Națiunilor, echipa națională a înregistrat 3 înfrângeri, 0-2 și 0-3 cu Muntenegru, 0-1 cu Bosnia, și doar o victorie, 1-0 cu Finlanda, ceea ce i-a dus pe elevii lui Edi Iordănescu (43 ani) pe ultimul loc în grupă.

Cu toate că a fost selecționerul României în trecut, Răzvan Lucescu (53 ani) a mărturisit că nu a vizionat meciurile primei reprezentative, fiind foarte preocupat cu pregătirea de vară a lui PAOK. Antrenorul a mai spus că este diferit față de tatăl său, care a fost surprins la ambele partide de pe stadionul Giulești, și că nu urmărește toate jocurile de fotbal.

Răzvan Lucescu: „M-aș uita la ceva ce mă interesează!”

„Nu m-am uitat la meciuri, am avut altceva de făcut. Nu am fost pe stadion. Taică-miu are o vârstă, a şi fost foarte mult acasă. Eu am fost, cred, adunat 10 zile acasă. Suntem persoane diferite. Nu mă pasionează. Eu nu am aceată plăcere. Am văzut foarte multe meciuri, de pregătit, a fost o nebunie de program, de meciuri analizate. Dacă aş avea posibilitatea să mă uit la un meci, m-aş uita la ceva ce mă interesează, pentru că am ceva de învăţat de acolo”, a spus Răzvan Lucescu pentru Orange Sport.

Tehnicianul lui PAOK a mai adăugat că nu are resentimente în legătură cu echipa națională, pe care a pregătit-o între 2009 și 2012, când a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2010 și a avut un început modest în preliminariile pentru EURO 2012, ci că a primat doar interesul profesional.

„Nu am rămas cu resentimente. Interesul meu profesional este altul, echipa naţională e doar o echipă de fotbal. Sunt mai puţin atras. Aceste patru meciuri nu ar fi schimbat situaţia fotbalului românesc, chiar dacă ar fi fost victorii. Situaţia tot complicată este, trebuie să luăm punct cu punct de ce suntem aici”, a mai spus Răzvan Lucescu.