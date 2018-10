"I-au ridicat pe oameni in picioare si s-au grupat in peluza!" Atacul lui Burleanu dupa ce portile nationalei s-au INCHIS din nou

UEFA a decis ca Romania sa joace cu portile inchise meciul cu Lituania, de la Ploiesti, din cauza tortelor si a scandarilor rasiste de la meciul cu Serbia.

Burleanu spune ca FRF nu le-a dat bilete galeriilor si ca fanii obisnuiti au fost ridicati de pe scaune pentru ca grupurile organizate sa poata sta impreuna.

"E o pierdere uriasa pentru nationala. Jocul de fotbal fara spectatori nu are sens. Cred ca asta e cea mai dura sanctiune. Comportamentul rasist a dus la decizia UEFA de a inchide stadionul si la amenda de 50 000 de euro. Ceea ce ne depaseste total sunt scandarile jignitoare si comportamentul rasist. Aceste grupuri nu primesc bilete din partea Federatiei. In momentul de fata, fiecare suporter isi procura bilete. Nu au posibilitatea de a se grupa in acelasi loc. Suporterii care aveau anumite locuri au fost indepartati de pe scaune si aceste grupari au ocupat locurile", a spus Burleanu.

Ultimele doua meciuri ale Romaniei in Nations League se joaca in direct la PRO TV!: 17 noiembrie, 21:45 Romania - Lituania, 20 noiembrie, 21:45 Muntenegru - Romania.