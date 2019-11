FRF "sterge" nume dupa nume de pe lista de posibili selectioneri! Piturca nici nu se gandeste sa revina pe banca Romaniei: "Nu vin nici daca plec de la Craiova!"

Tragerea la sorti pentru barajul Nations League care poate duce Romania la EURO 2020 e vineri, ora 13:00, in direct la ProTV.

Nationala a ratat calificarea la EURO prin preliminariile clasice, iar singura optiune a mai ramas acum barajul din Nations League. Romania isi va afla maine adversarul din semifinale.

Deocamdata, Romania nu are selectioner, iar lista se restrange pe zi ce trece. Dupa Sumudica si Dan Petrescu, acum si Victor Piturca spune "pas" echipei nationale.



"Nu vreau sa ma nominalizeze nimeni la echipa nationala pentru ca nu are rost. Eu vreau titlul cu Craiova si sa merg mai departe aici. Nici daca plec de la Universitatea Craiova nu voi merge la nationala. Cei de la Federatie isi asuma numirea unui selectioner. E si cariera lor in joc. Eu sunt sigur ca ei analizeaza si vor lua, sper eu, o decizie buna", a declarat Victor Piturca intr-o conferinta de presa.