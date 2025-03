Florin Niță a fost din nou titular în poarta echipei naționale, dar experimentatul portar care a devenit erou la EURO 2024 a arătat anumite slăbiciuni contra bosniacilor.

Florin Prunea: ”E o decizie riscantă să schimbi portarul echipei naționale!”

De aceeași părere este și Florin Prunea, dar fostul mare portar al lui Dinamo și al echipei naționale spune că toți jucătorii s-au aflat în aceeași situație.

Întrebat dacă Mircea Lucescu ar trebui să mizeze pe Horațiu Moldovan sau pe Ștefan Târnovanu, ceilalți doi portari din lotul României, Prunea a răspuns categoric: Niță trebuie să rămână numărul 1 în poarta echipei naționale.

”Pe Niță nu l-am simțit sigur ca altă dată. De la începutul jocului l-am văzut așa, dar la gol nu i se poate imputa nimic. Nu a fost Niță cel care ne-a obișnuit, cu siguranță, concentrat. L-am văzut cu probleme și cu jocul pe jos când primea mingi, nu a mai fost așa de sigur, dar la gol nu i se poate imputa nimic. Niță nu a fost așa de sigur cum ne-am obișnuit, dar nu a fost doar cazul lui. Forța noastră, de la jumătate în față, jucătorii de la mijloc pe care ne bazam, jucătorii din benzi, Dennis Man, Tănase, aici cred că am pierdut jocul, de la mijloc în față. Rațiu mi s-a părut că a făcut un joc foarte slab, nu am mai fost noi echipa aia care alergam, care ne băteam. Nu am avut realizări, am piedut foarte multe dueluri, aici cred că ne-au bătut. Ne-au depășit și din punct de vedere fizic. În rest, am avut ocaziile noastre, puteam să marcăm, am avut penalty clar.

Cred că Niță va apăra în continuare. Dacă greșea flagrant, ne puteam gândi, dar cred că trebuie să continue. În ultimii trei ani, la națională, a fost jucătorul meciului. La meciul cu Lituania a intrat Târnovanu și nu a fost atât de sigur. Avem portarui cu experiență, dar să schimbi portarul echipei naționale e o decizie destul de riscantă. Nu cred că nea Mircea va lua această decizie”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

Lotul convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru primele două meciuri din preliminariile CM



Portari

Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 30/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 27/1), Deian ⁠SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 20/0), Virgil ⁠GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 37/1), Mihai POPESCU (FCSB, 0/0), Denis CIOBOTARIU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 44/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 46/6);

Mijlocași

Marius MARIN (Pisa | Italia, 28/0), Adrian ȘUT (FCSB, 4/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 65/11), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 79/15), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 45/5), ⁠Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 33/9), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 15/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 21/4), Florin TĂNASE (FCSB, 18/3), Dennis POLITIC (Dinamo, 0/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 20/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 41/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 3/1).