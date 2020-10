EXCLUSIV | Edi Iordanescu a transat problema venirii la Astra! "Exista posibilitatea sa merg pana la urma!"

Astra Giurgiu a avut un inceput de sezon foarte slab, situandu-se pe ultimul loc al clasamentului dupa 8 etape.

S-a vorbit foarte mult despre venirea lui Edi Iordanescu pe banca tehnica a giurgiuvenilor. Acesta insa a ezitat sa preia aceasta functie in principal din cauza situatiei financiare mai delicate din acest moment a clubului si l-a trimis pe secundul sau sa se ocupe echipa patronata de Ioan Niculae.

Intr-o interventie la Ora exacta in sport de la Pro X, Edi Iordanescu a clarificat situatia dintre el si Astra si a precizat in ce conditii este dispus sa preia in cele din urma functia de antrenor al echipei: "Eu speram sa plec afara. Dupa incetarea colaborarii de la Medias, mi-a dorit sa reintru in circuit, am dorit o noua provocare. Mi-am dorit sa plec in strainatate. Insa nu a venit oferta pe care o asteptam si m-am vazut nevoit sa astept. Au fost mai multe discutii, atat in Liga 1, cat si in Liga a 2-a. Liga 1 ramane in continuare in vizorul meu. Nu vad prima liga ca un mediu in care sa nu pot activa.

S-au speculat foarte multe lucruri privitor la Astra. Este colaboratorul meu acolo. Este acolo pentru ca el si-a dat acordul si, de asemenea, si eu mi-am dat acordul. Asta nu inseamna neaparat ca voi merge acolo. Exista o oferta de la Astra. Vom vedea. Daca lucrurile se vor aseza acolo asa cum vreau eu exista posibilitatea sa merg pana la urma acolo. Nu am un acord semnat cu Astra in momentul de fata. Daca nu se intampla anumite lucrur pe care le vreau eu, nu voi merge la Astra".

Totodata, Iordanescu a dezvaluit ca in urma cu putin timp a refuzat o oferta foarte avantajoasa din zona Golfului, pe care insa a fost nevoit sa refuze pentru a petrece mai mult timp alaturi de familie: "Acum doua saptamani am primit o oferta foarte buna din zona Golfului de la o echipa nou-promovata. Dar am fost nevoit sa o refuz din cauza unei situatii familiale. De data asta am pus pe primul loc familia. Am spus pas ofertei respective si din cauza situatiei acesteia cu coronavirusul".

In incheiere, antrenorul de 42 de ani a laudat munca facuta de fostul antrenor al Astrei, Bogdan Andone, si a dezvaluit ca din punctul sau de vedere echipa giurgiuveana dispune de fotbalisti de valoare care pot face lucruri frumoase in Liga 1.

"Cred ca Bogdan Andone si stafful lui au facut o munca foarte buna. Nu au fost conditii usoare, dar au reusit lucruri importante pentru echipa. Cred ca la Astra este un grup care are potential si care poate sa creasca daca ii sunt asigurate conditiile necesare", a spus Iordanescu.