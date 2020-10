Chiar are 6 DEGETE la piciorul stang! Poza cu care Kim Kardashian nu mai lasa loc de DISCUTII. Cum se justifica vedeta

Fanii americancei Kim Kardashian au intrat din nou in "alerta" privind posibila malformatie de la piciorul sau stang.

Nu e prima data cand despre Kim Kardashian se spune ca ar avea un deget in plus la unul dintre picioare, insa niciodata n-a existat o dovada atat de clara.

Astfel, o fotografie postata pe Instagram de la petrecerea de 40 de ani pe care a organizat-o recent in Tahiti alimenteaza inca o data aceste zvonuri.

In imagine se poate vedea destul de clar cum Kim Kardashian are la piciorul stang 5 degete in afara celui mare, care in mod normal sta in partea dreapta a slapului. In urma cu o luna, referindu-se la acest aspect, Kim Kardashian a negat totul cu vehementa. "Ok, deci toata lumea crede ca am 6 degete, e o nebunie", a spus ea, precizand ca e vorba doar despre o iluzie optica atunci cand poarta sandale.