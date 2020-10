Dezvaluirile tulburatoare ale lui Danut Lupu: "Poate Dumnezeu mi-a dat a doua sansa!" Prin ce a trecut fostul dinamovist

Fostul jucator de la Dinamo a trecut prin momente grele.

Danut Lupu a avut probleme grave cu plamanii si a fost conectat la aparate. El a spus ca Dumnezeu i-a oferit o a doua sansa.

"A fost un moment in care plamanii mei functionau cu 8% din capacitate. Poate datorita sportului mi-a rezitat inima, pentru ca, altfel, in acel moment au fost pacienti care respirau cu 40% din plamani si nu au rezitat. Poate Dumnezeu mi-a dat a doua sansa. Vorba fiului meu, mai am cateva vieti, ca pisica" a declarat Danut Lupu pentru Look Sport.

Danut Lupu a mai incercat sa se lase de fumat, dar niciodata nu a rezistat mai mult de 6 luni. Dupa acest eveniment el a renuntat definitiv.

"Perioada din 2016 a fost cea mai grava. Sa stai in pat cateva saptamani, nu e ok. In primele 10 zile nu am stiut nimic. M-am trezit cu o casca pe cap. Am beneficiat de sansa data de Dumnezeu. Cand m-am dezlegat de aparate, am reinvatat sa merg. Uitasem sa merg, am avut nevoie de doua zile. A fost si problema cu fumatul. Acum nu mai fumez. Din februarie 2016, de cand m-am externat, nu am mai fumat. Am mai incercat sa ma las, dar nu am putut. Nu am reusit mai mult de sase luni", a spus fostul international roman.