Tatarusanu, sustinut in continuare la Milan! "E un profesionist exemplar si un portar excelent!" Ce spune antrenorul rossonerilor de comparatia cu Donnarumma

Ciprian Tatarusanu va avea ocazia sa apere din nou poarta Milanului, in partida de Europa League din aceasta seara.

AC Milan o va intalni pe Sparta Praga in al doilea duel din grupele Europa League, de la 19:55.

Ciprian Tatarusanu va fi la a doua sa partida ca titular in tricoul rossonerilor, Donnarumma fiind in continuare infectat cu Covid-19.

Tatarusanu a gafat la unul din golurile inscrise de AS Roma in poarta Milanului, in ultima etapa din Serie A, insa antrenorul Stefano Pioli il sustine in continuare pe titularul din nationala Romaniei:

"Este un profesionist exemplar, este un portar excelent! Comparatiile cu Donnaruma nu sunt corecte, sunt doi jucatori care au acelasi rol, cu caracteristici importante.

El are toata increderea mea si a colegilor sai de echipa, nu avem timp sa facem incercari. Avem timp doar sa incercam sa ne evaluam bine munca si sa intelegem cateva greseli pentru a incerca sa ne imbunatatim jocul", a declarat Stefano Pioli, potrivit milannews24.com.