Mirel Radoi (39 ani) a vorbit despre declaratiile facute de Ianis dupa meciul cu Norvegia.

Ianis Hagi a vorbit dupa infrangerea cu Norvegia din Nations League, iar declaratiile sale au fost vazute ca pe un atac la adresa selectionerului Radoi. Mijlocasul lui Rangers s-a plans de faptul ca jucatorii au fost pusi sa alerge mult prea mult dupa minge, iar Radoi i-a dat replica.

Ulterior, pentru meciurile din luna noiembrie, Radoi nu l-a mai convocat pe Ianis, care a mers la nationala de tineret, unde a fost titular in meciul decisiv pentru calificarea la EURO U21 cu Danemarca.

Intr-un interviu pentru PRO TV si www.sport.ro, Radoi a vorbit despre posibilul 'conflict' dintre el si Ianis si a explicat situatia.

"Nu a fost asa, am avut o discutie cu el imediat dupa, nu e vorba de cerut scuze, el si-a spus parerea, nu a fost o jignire neaparat catre mine, a spus ce a simtit. Poate imediat dupa meci, suparat de evolutia lui, de rezultatul de pe tabela, au fost lucruri pe care el le-a simtit si le-a spus.

Am discutat cu el, i-am spus ce am facut la antrenamente si ce a reiesit in meci, dar conflict e mult spus. Eu nu am un conflict cu jucatorii, in plus de asta cu jucatorii cu care am fost la U21 cu atat mai putin. Am trait momente memorabile impreuna, eu am fost si sunt in continuare sustinatorul lui Ianis. Sa nu uitam perioada in care era la tineret si toata lumea ma critica de ce il chem acolo pentru ca el joaca la juniorii Fiorentinei.



Eu am vazut potentialul lui, inainte de toate, ce inseamna caracterul unui fotbalist, comportamentul lui Ianis. Putea sa vina si sa spuna ca il cheama Hagim, dar nu a fost asa.



Nu sunt conflictual, oricarui jucator ii acord si a doua sansa, a treia nu va mai veni. Dar la el nu se pune problema de a doua sansa, a fost o declaratie nefericita", a spus Mirel Radoi pentru www.sport.ro si PRO TV.