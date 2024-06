Selecționata lui Edward Iordănescu a primit vizita vecinei marți seară, în primul joc de pregătire al lunii iunie, cu aproximativ o săptămână înainte de debutul de la Campionatul European din Germania.

EURO 2024 e la Pro TV, Pro Arena și VOYO începând cu 14 iunie

Edi Iordănescu a analizat jocul României după egalul cu Bulgaria și a dat verdictul: ”Este o problemă! Sper să nu fie nimic grav”

Edi Iordănescu a spus lucrurilor pe nume după remiza din Ghencea și a semnalat problemele de lot cu care se confruntă înainte de deplasarea în Germania.

”Eu încep cu mulțumiri pentru publicul care a fost cu noi. E marți, e târziu, e mijloc de săptămână. Sunt fericit că au venit. Părerea pe care au exprimat-o nu poate fi decât respectată de mine. Suntem calificați la European neînvinși. Nu în ultimul rând, cred că e o lecție pe care am învățat-o. Când suporterii au răbdare, atunci șansele sunt mai mari.

Ne-am dorit să câștigăm. Sunt multe lucruri pe care le vom analiza și sunt sigur că atunci când vom debuta la European vom avea o altă față.

Mi-am dorit foarte mult să-i conectez, să-i ținem în priză și capacitați. Lumea analizează și înțeleg asta. Jocul și rezultatul. Dar lumea nu cunoaște procesul. Procesul de pregătire nu a fost ușor. Am avut discrepanță două săptămâni cu acest final de campion. A trebuit să uniformizăm. Să mai ridicăm un pic. A fost o săptămână grea de muncă. Exerciții. Împreună cu staff-ul ne-am asumat că nu vom avea un tonus bun de joc. Și s-a văzut. Dar sunt lucruri asumate.

Eu văd garantez că vom fi mai bine și în jocul următor. Să avem răbdare cu băieții. A fost un test important. Am vrut rezultatul, dar nu e grav că vezi încă lucruri pe care le poți corecta de pe acum. Mai grav când pierzi pe urma lor la European. E normal ca într-un joc de pregătire să-ți propui să încerci lucruri, chiar dacă nu ne-am propus să facem surprize. Dar au apărut și probleme. Și a trebuit să vedem ce facem cu ele.

Mi-aș fi dorit ca într-un joc acasă cu Bulgaria să producem mai multe situații de joc. Cu toate că, dacă ar fi să spun ceva care m-a supărat și mai tare, e că mi-aș fi dorit din acele două-trei ocazii clare și penalty ratat să marcăm. La European dacă nu marchezi din două-trei ocazii e greu. Dar, încrederea mea în jucători rămâne.

Drăguș nu pot să spun că l-am folosit pe post de experiment, că a tot jucat în Turcia. Aici e altfel. E o soluție. Avem de la mijloc în sus jucători. Trebuie, totuși, să fim atenți și la adversar. Dacă analizăm grupa lor de calificare, am avut o prestație sub așteptările lor.

Și în campanie au fost patru-cinci schimbări între meciuri. Traduceți asta în încrederea mea pentru grup. Am vrut să dăm minute. Am vrut să încercăm anumite lucruri. Am vrut să câștigăm ritm de joc pentru cât mai mulți jucători. Am făcut toate schimbările, unele mai rapide. În linii mari știm. Mai sunt dubii. E un grup în care eu am încredere normală și în fiecare jucător care e aici.

(n.r. despre Alibec și accidentări) Este o problemă și sunt jucători care au venit cu anumite probleme. A fost o săptămână grea. Am încercat și reușit să-l recuperăm pe Sorescu. Dar nu a fost pe bancă. Burcă face pași importanți pentru recuperare. Să vedem dacă-l putem avea. Dennis e ultima problemă apărută. Sunt și alte câteva situații în seara asta. Rus, Răzvan Marin și Nicolae Stanciu. Sper să nu fie nimic grav”, a spus Edi Iordănescu la flash-interivu.

Echipele de start

România: Niță – Rațiu, Drăgușin, Rus, Bancu - R. Marin, M. Marin - Man, Stanciu, Mihăilă - Drăguș

Rezerve: Moldovan, Târnovanu, Sava – Nedelcearu, Sorescu, Cicâldău, Pușcaș, Hagi, Șut, Coman, Olaru, Mogoș, Grameni, Racovițan, Bîrligea

Moldovan, Târnovanu, Sava – Nedelcearu, Sorescu, Cicâldău, Pușcaș, Hagi, Șut, Coman, Olaru, Mogoș, Grameni, Racovițan, Bîrligea Selecționer: Edward Iordănescu

Bulgaria: Dyulgerov – Turitsov, Atanasov, Petkov, Petrov – Petkov, Krastev, Kostadinov – Despodov, Kolev, Panayotov

Rezerve: Mitov, Vutsov, Tombak, Lyaskov, Kirilov, G. Minchev, Rusev, Petrov, M. Minchev, Iliev, Yusein, Popov

Mitov, Vutsov, Tombak, Lyaskov, Kirilov, G. Minchev, Rusev, Petrov, M. Minchev, Iliev, Yusein, Popov Antrenor: Ilian Iliev

Lotul României pentru amicalele cu Bulgaria și Liechtenstein

PORTARI: Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 20/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Răzvan SAVA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2);

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian ȘUT (FCSB, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 16/0), Constantin GRAMENI (Farul Constanța, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 22/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 19/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel COMAN (FCSB, 13/1);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 9/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 41/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).

Acesta este și lotul preliminar pentru Campionatul European din 2024. Lotul final pentru turneul din Germania, care poate cuprinde până la 26 de jucători, va fi anunțat vineri, 7 iunie.

Programul României la EURO 2024