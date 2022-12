Dănuț Lupu, sceptic cu privire la viitorul echipei naționale! Jucătorul în care-și pune toate speranțele

În plin Campionatu Mondial, România va trebui să se mulțumească doar cu prezența lui Răzvan Burleanu (38 ani) și Edward Iordănescu (44 ani) la turneul final, care au fost prezenți la Brazilia - Elveția, 1-0. Tricolorii au terminat pe locul 3 în Grupa J din preliminarii, în spatele Germaniei și Macedoniei de Nord și au ratat prezența la Campionatul Mondial.

Evidențiatul lui Dănuț Lupu de la echipa națională

Dănuț Lupu (55 ani) nu vede cu ochi buni viitorul echipei naționale. Fostul internaținal român semnalează că prima reprezentativă nu dispune de jucători creativi, care să fie determinanți în meciurile importante. Singurul care face abatere de la această afirmație este Ianis Haig (24 ani), care a fost nevoit să stea departe de teren 9 luni din cauza unei accidentări.

„Dintre toţi jucătorii pe care îi are echipa naţională, în afară de Ianis Hagi, care am putea să spunem că ar putea să preia acest rol. Momentan, cred că echipa naţională nu are jucător un decar, care poate să câştige un meci de unul singur.

E o problemă acum în fotbalul mondial, gândiţi-vă câţi decari avea o echipă, 3-4, acum dacă mai sunt vreo 5-6 care mai putem spune că sunt mingicari. Asta e din cauza faptului că antrenorii au făcut din fotbal o matematică, nu mai e plăcerea aia de a juca fotbal, pe toată lumea interesează doar rezultatul şi nimic altceva”, a declarat Dănuț Lupu pentru as.ro.

Ianis Hagi, dezvăluire din copilăre: „Am zis că mă fac arbitru!”

În vizită la Muzeul Fotbalului din București, Ianis Hagi a rememorat un episod din copilărie, de când tot „arsenalul” unui arbitru, chiar de la Ion Crăciunescu (73 ani). De altfel, fotbalistul lui Rangers a mărturisit că era hotărât să se facă „central”.

„Primisem de la domnul Crăciunescu niște cartonașe, fluierul, toate... Le foloseam când mă jucam cu Nico prin casă (n.r.: Nicolas Popescu, fiul lui Gică Popescu). Era o cutie specială, nu știu, se deschidea!

Deci eu când le-am primit, am zis că ma fac arbitru. M-am dus la Nico și i-am zis că gata, hai să dăm drumul la fotbal că am cartonașe”, a povestit Ianis Hagi, în timpul unei vizite la Muzeul Fotbalului.



