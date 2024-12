Fostul internaţional, Ciprian Marica, s-a arătat foarte optimist în privinţa calificării echipei naţionale la Cupa Mondială din 2026, după tragerea la sorţi a grupelor preliminare, efectuată vineri, la Zurich.



''Hai că a ieşit un mix bun: 1. Austria, 2. România, 3. Bosnia-Herţegovina, 4. Cipru, 5. San Marino! Am mare încredere că ne vom califica! Am încredere în selecţionerul Mircea Lucescu, am încredere în echipă, băieţii s-au maturizat, au arătat că ştiu să gestioneze şi momentele mai dificile, adversarii sunt accesibil! A ieşit aşa cum ne-am dorit! Hai România, ne vedem la Mondial!'', a scris Marica pe Facebook, potrivit Agerpres.



România nu s-a mai calificat la un turneu final al Cupei Mondiale din 1998. Ultima ediţie, găzduită de Qatar, în 2022, a fost câştigată de Argentina.



Campania de calificare la CM 2026 va debuta în Europa în martie 2025 şi se va încheia în noiembrie 2025.



Câştigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formaţii clasate pe locul secund în grupe şi cele mai bine clasate câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, ediţia 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.



Viitoarea ediţie a Cupei Mondiale, prima cu 48 de echipe, va avea loc între 11 iunie şi 19 iulie 2026, în 16 oraşe din Canada, Mexic şi Statele Unite. Statele Unite vor fi reprezentate de 11 oraşe, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle, Mexicul va găzdui meciuri în trei oraşe, Guadalajara, Mexico City, Monterrey, iar Canada în două, Toronto şi Vancouver.



Finala se va juca pe 19 iulie 2026, la New York/New Jersey.