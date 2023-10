Marius Niculae, actualul director sportiv a naționalelor U20 și U21 ale României, știe de ce Alibec nu a reușit la Inter Milano, când a fost transferat de italieni, și de ce nu a mai ajuns apoi, la maturitate, la o echipă importantă din Europa.

Marius Niculae: "Asta înseamnă atacant: la două-trei meciuri, să dai un gol"

„Seriozitatea i-a lipsit. Conștientizează și el acum, și-a dat seama, dar destul de târziu. La Farul, anul trecut, a fost un lider care a făcut diferența în multe meciuri, chiar dacă în final nu a jucat. Până acolo, a tras echipa după el. I-am și spus: Felicitări pentru ce ai făcut la Farul, dar trebuie să faci la fel și la națională. Are patru goluri în 33 de meciuri pentru națională, ceea ce este foarte puțin. Afară, toți se uită la meciuri/goluri la un atacant. Asta înseamnă atacant: la două-trei meciuri, să dai un gol.”, își spune părerea „Săgeată” despre actualul atacant al primei reprezentative.

Deși recunoaște că nu îl cunoște la fel de bine pe Pușcaș ca pe Alibec, fostul jucător al lui Dinamo și al lui Sporting Lisabona încearcă să depisteze și problema atacantului de la Genoa, care a înscris doar două goluri în ultimii trei ani pentru tricolor și nu reușșeete să înscrie nici la echipele de club: „Poate că îi trebuie mai multă liniște în ultimii 16 metri.

El caută mereu să finalizeze acțiunea. Trebuie să lucreze la partea asta. Nici la Genoa nu prea joacă, e și o problemă de încredere la el. Un atacant trăiește din golurile pe care le marchează, trebuie să joace ca să ajungă la națională. Nici concurența nu mai e ca pe vremea nostră, păi noi eram vreo 10 atacanți. Mă uitam să văd ce-au făcut ceilalți la echipele de club, iar dacă dădea unul dintre ei două-trei goluri pe meci, spuneam la revedere echipa națională”.

Ofertă de Crăciun: trei operații diferite în același timp

Marius a acceptat să vorbească și despre accidentarea ce i-a frânat ascensiunea în carieră, petrecută pe 21 decembrie 2001, atunci când juca pentru Sporting Lisabona și era într-o formă foarte bună: „M-a luat cu totul un brazilian, Ico, de la Setubal, când trăgeam la poartă, a venit din spate, n-am avut ce să fac, n-a depins de mine. Poate dacă mă informam mai bine... Dar un atacant e focusat pe poartă în zona de 16 metri, nu prea ai timp, trebuie să acționezi rapid. La mine a fost trei într-unul, ca la oferte, m-am accidentat pe 21 decembrie, am prins ofertă de Crăciun, trei operații. Colateral intern, încrucișat anterior și ambele meniscuri, adică trei operații diferite în același timp”.

Intervenția a durat cinci ore! „Genunchiul meu n-a mai fost niciodată la fel. Odată ce-ai umblat acolo, la revedere. Din punct de vedere fiziologic, medicii spun că, pentru a ajunge la parametrii fizici dinainte, trebuie să joci apoi atât timp cât ai stat”.

„Ianis Hagi are nevoie să joace meci de meci”

Atunci au început problemele pentru Marius, care spune că n-a mai putut să revină niciodată la parametrii fizici dinaintea accidentării: „Când am ajuns la Sporting, am dat niște teste, pe viteză, pe forță, și am comparat apoi, când am revenit după accidentare. Am repetat aceleași teste, iar cifrele erau mult mai jos.



Am pierdut foarte mult, stătusem șase luni. Și-ți dau un exemplu: golul din Ungaria, de la națională, când mi-a dat pasă Adrian Ilie și m-am dus unul contra unul cu portarul. Ei, după accidentare, nu am mai putut să fac asta, pentru că nu mai aveam aceeași explozie, nu mai aveam aceeași viteză. Și-atunci, a trebuit să mă repoziționez, să fiu un număr 9 clasic, să stau doar acolo, să protejez mingea, să mă leg cu pase de mijlocași și să apar la finalizare, unde distanța era foarte mică față de poartă. Eu aveam explozia aceea, pentru că o antrenasem de mic, dar apoi n-am mai putut să o mențin. Mă prindeau băieții din spate”.

I s-a schimbat tot și în primul rând alergarea: „A trebuit să mi-o corectez, pentru că eram dezechilibrat. Picioarele nu mai erau la fel, se vede și acum o diferență mare”.

Am făcut o analogie cu Ianis Hagi, care a stat aproape un an după accidentarea suferită, și l-am întrebat pe Marius Niculae despre recuperarea acestuia. „Eu am trecut prin ce a trecut Ianis, partea de recuperare e crâncenă din punct de vedere psihologic. Lucram șapte ore pe zi. Acum are nevoie să joace meci de meci și are nevoie de un antrenor care să-l înțeleagă și să-l susțină”, afirmă fostul atacant cu 15 goluri în 44 de meciuri pentru România.