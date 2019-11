Cat de periculos e adversarul din semifinalele Nations League! Doar doua dintre vedetele Islandei costa 50 de milioane de euro! Unde se joaca finala

Romania va juca impotriva Islandei in semifinalele play-off-ului Nations League.



Islanda nu mai este echipa de pe vremea generatiei lui Hagi si Popescu, echipa care nu conta in fotbalul mare. Acum, islandezii au inceput sa puna probleme serioase in preliminarii si chiar sa se califice la turneele finale.

Gylfi Sigurdsson, cu o cota de piata de 35 de milioane de euro, si

Alfred Finnbogason, cu o cota de piata de 15 milioane de euro sunt vedetele nationalei Islandei.

Meciul cu Islanda se va juca in deplasare. Daca vom trece de Islanda, vom juca in finala contra Ungariei sau Bulgariei. Finala Nations League, in cazul in care ne vom califica, se va juca fie la Budapesta, fie la Sofia.