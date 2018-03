"Castig cu 75%-80% din voturi!" Anuntul lui Burleanu inaintea LUPTEI FINALE cu Lupescu pentru FRF

Burleanu e sigur de victorie in lupta de la Federatie.

Actualul sef de la FRF spune ca i-a deranjat pe membrii taberei Lupescu tocmai prin schimbarile majore pe care le-a facut dupa ce a preluat Federatia, in 2014. Burleanu crede ca va avea o victorie zdrobitoare pe 18 aprilie, la alegeri.

"Egalitate, echidistanta, transparenta. Acestea au fost 3 principii de baza pentru noi. Acesta a fost un lucru foarte dureros pentru smecherii care au vrut sa puna mana pe fotbalul romanesc. Fotbalul feminin nu a existat pe agenda FRF inainte de 2014. Am avut meci de baraj pentru calificare la Euro cu 7110 spectatori in tribune. Niciodata nu am mai ajuns la acest nivel cu fotbalul romanesc.

Cand vrei sa te apuci sa promovezi orice sector, trebuie sa ai o ordine institutionala. Noi nu aveam niciun responsabil de fotbal feminin pana in 2014. Fotbalul era eminamente misogin in 2014. In continuare exista o atitudine ironica la adresa fotbalului feminin. Vom castiga aceste alegeri foarte, foarte detasat. Asta e mesajul oamenilor. Cel putin 75-80%, asta va fi rezultatul din 18 aprilie, asa ma astept", a spus Burleanu la PRO X.