Burleanu, învinuit pentru epidemia de gripă de la echipa națională: „Cum de ni se întâmplă numai nouă? Publicul s-a săturat!” 

Edi Iordănescu (43 ani) a început cu stângul mandatul la echipa națională. Selecționerul a fost învins de către Grecia pe stadionul din Ghencea, 0-1, într-un joc amical. Față de primul meci, când nu s-a putut baza pe Manea, Alibec, Man și Bancu, problemele pentru selecționer s-au amplificat. Pe lângă epidemia de gripă, lotul naționalei a mai fost bombardat și de COVID.

Iar Florin Prunea (53 ani) îi acuză pe cei de la Federația Română de Fotbal pentru modul în care au organizat totul. Fostul internațional român este de părere că Edi Iordănescu întâmpină o situație difilă din cauza jucătorilor lipsă.

Prunea: „Antrenorul nu poate să-și pună în practică ideile”

„Din păcate am văzut ce s-a întâmplat în ultimele zile la echipa națională. Atmosfera nu este prea bună: jucători lipsă, aceste răceli, o parte din jucători cu COVID. Trebuie să ne obișnuim cu aceste lucruri, dar nu știu cum de ni se întâmplă numai nouă? Nicio altă echipă națională nu are atâtea probleme niciodată. Organizarea asta la nivel extrafotbalistic este în regulă? Eu nu am văzut o echipă națională care să aibă atâtea cazuri de COVID, pe urmă răceli, unii stau în camere, alții în izolare. Cred că este o problemă de organizare a Federației Române de Fotbal, din punctul meu de vedere. Asta nu mai este treaba antrenorului. Edi ce să zică? E îngrijorat. E clar că sunt unele probleme, antrenorul nu poate să-și pună în practică ideile pe care le are. Și așa are puține meciuri la dispoziție. Dacă nici pe alea nu poți să le pregătești ca lumea, ce poți să îi mai ceri atuncea?”, a declarat Florin Prunea la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

De asemenea, fostul internațional român este de părere că spectatorii sunt singurii care pot schimba ceva la FRF, având în vedere că Răzvan Burleanu (37 ani) nu are adversar pentru al treilea mandat la Federația Română de Fotbal.

Prunea: „Nu e timp la echipa națională”

„Nu o să fie confortabil dacă să începi cu două eșecuri. O să fie presiune mare. Cu Grecia a fost diferență mare, cel puțin în prima repriză. Din păcate, toate lumea cere timp. Nu e timp la echipa națională. Și publicul s-a săturat.

Este singura speranță de a mai schimba ceva la FRF. Se manifestă normal la adresa lui Burleanu. Nimeni nu iese să explice ce se întâmplă cu rezultatele acestea rușinoase la echipa națională”, a precizat Prunea.