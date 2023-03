Edi Iordănescu a dezvăluit ce i-a spus Carlo Ancelotti despre naționala României: „Recunosc că m-a durut!”

România își începe drumul către Campionatul European din 2024, contra Andorrei și Belarusului, pe 25 și 28 martie, de la 21:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Edi Iordănescu a divulgat discuția avută cu Carlo Ancelotti

Vara trecută, Edward Iordănescu (44 ani) a participat la ședințele de antrenament conduse de Carlo Ancelotti (62 ani) la Real Madrid. Atunci, selecționerul României a avut o discuție cu tehnicianul italian referitoare la obiectivul naționalei României. Când a mărturisit că-și dorește să ajungă cu prima reprezentativă la Campionatul European din 2024, Iordănescu Jr. a fost dezarmat de Carlo Ancelotti, care i-a reamintit că nucleul de bază al jucătorilor români evoluează în Serie B și nu are experiență internațională.

„Prima dată m-a întrebat care o obiectivul. Am spus, să ne calificăm la European. El era destul de familiarizat cu lotul nostru și jucătorii și s-a uitat destul de mirat, nu a vrut să mă facă să mă simt prost. A fost foarte diplomat și a spus: 'Aveți foarte mulți jucători care joacă în Serie B, în ligile inferioare, majoritatea nu are experiență internațională. Și recunosc că m-a durut observația asta. Dar discuțiile mele cu jucătorii sunt constante. Dar, când am dat cu pixul am știut.

M-a durut pentru că eu mă mândresc cu situația mea, cu rolul meu. În același timp, jucătorii cu care lucrez îmi sunt dragi, îmi sunt aproape”, a declarat Edi Iordănescu pentru Fanatik.

Lotul României pentru meciurile cu Andorra și Belarus

PORTARI: Florin Niță (Pardubice | Cehia, 19/0), Ionuț Radu (Auxerre | Franța, 2/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 1/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 10/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 20/2), Adrian Rus (Pisa | Italia, 17/1), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 24/2), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 3/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 15/0), Marius Ștefănescu (Sepsi, 2/0), Raul Opruț (Hermannstadt, 2/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (FCSB, 9/0), Alexandru Cicâldau (Ittihad Kalba | EAU, 28/4), Marius Marin (Pisa | Italia, 8/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 9/0), Darius Olaru (FCSB, 9/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 44/2), Adrian Șut (FCSB, 0/0), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 56/11), Olimpiu Moruțan (Pisa | Italia, 5/1), Alexandru Dobre (Famalicão | Portugalia, 0/0), Dennis Man (Parma | Italia, 16/5), Octavian Popescu (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: Florin Tănase (Al Jazira | EAU, 15/2), Denis Alibec (Farul Constanța, 27/2), Louis Munteanu (Farul, 0/0).

Edi Iordănecu, înainte de meciurile cu Andorra și Belarus