Prezent la victoria categorică a CFR-ului din Gruia, 4-0 cu rivala locală, 'U' Cluj, Ioan Becali a vorbit despre unul dintre elevii lui Dan Petrescu, Ermal Krasniqi.

Cât crede Ioan Becali că valorează un jucător de la CFR Cluj: „A venit din neant, nimeni nu l-a văzut”

Conducerea ardeleană a plătit 200.000 euro pe aducerea kosovarului în perioada de mercato din iarnă, iar de atunci, Ermal Krasniqi a înscris patru goluri și a oferit un assist în nouă apariții în Superligă.

„Krasniqi este un jucător de care este interesat un anumit club. Este kosovar, e și albanez. Eu am un prieten de origine albaneză care are o funcție la o echipă importantă și s-ar putea realiza ceva. Depinde de el. Nu pot să spun din ce țară este clubul.

Dar el este un jucător important, are doar 24 de ani, a venit din neant, nimeni nu l-a văzut. Doar Dan Petrescu. Și uite că este surpriza CFR-ului. Cred că valorează în jurul a patru milioane de euro”, a spus Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

Dan Petrescu a vorbit la finalul meciului despre victoria echipei sale și despre prestația jucătorilor săi, vizibil mulțumit de rezultatul obținut. Antrenorul s-a arătat revoltat însă de modul în care a fost înjurat de fanii lui U Cluj, punctând că meciul ar fi trebuit suspendat.

„Așa trebuie întrerupt meciul și la mine, când mă înjură. Și la Cristina Neagu s-a plâns, eu sunt înjurat de 6 ani aici non-stop peste tot, dacă m-aș fi plâns ce aș fi fost? Mie tot stadionul, nu doar 30 de spectatori, cât s-au luat de ea. Normal, să întrerupă și să oprească, eu sunt nimeni? Am scos românii în stradă ca jucător și ca antrenor am făcut rezultate. Și să mă înjure toți așa. Unde e respectul pentru o legendă? Unde? Zero! În România e zero! Asta este realitatea, dacă vă place sau nu, vin la mine acasă și mă înjură tot stadionul, doar nu ai mei, vorbesc de ăia de unde erau, nu galeria lui CFR"