Paraskevas Christou a ajuns în fotbalul românesc în 2012, unde a ajuns liber de contract după despărțirea de Alki Larnaca. După doar câteva luni petrecute alături de ”Șepcile Roșii”, fundașul a semnat cu Pandurii, echipa unde doi ani mai târziu și-a încheiat cariera.

Paraskevas Christou: ”Îmi plac Stanciu, Răzvan Marin și Florinel Coman!”

Paraskevas Christou a prefațat partida și a mărturisit că pe Sofronis Avgousti, selecționerul Ciprului și unul dintre apropiații fostului fotbalist de la Pandurii, îl așteaptă un meci extrem de dificil în fața selecționatei pregătite de Mircea Lucescu.

Fostul jucător din campionatul României a avut cuvinte de laudă la adresa ”Tricolorilor”, dar și la adresa legendarului Mircea Lucescu. Întrebat ce jucători români l-au impresionat, Paraskevas i-a scos în evidență pe Nicolae Stanciu, Răzvan Marin și Florinel Coman.

”Meciul ăsta este o șansă ca echipa să renască, cu un antrenor aflat la primul meci. Toți, și antrenorul și jucătorii, vor să arate că situația va fi diferită. Meciul cu România e greu, dar e o șansă mare să arate că împreună pot să dea un restart. Trebuie să dea totul pe teren și să joace mai bine.

Echipa României este într-o situație foarte bună, și la EURO, cu Edi, și acum cu Mircea Lucescu, toți știm cine e el, toți au respect pentru el. Jucătorii români au multă calitate. Îmi plac Stanciu, Răzvan Marin, îmi place mult Coman. Toți fac o echipă unică.

Antrenorul nostru îmi e foarte bun prieten. I-am spus unele lucruri, dar restul ține de el. I-am spus să fie pregătit, pentru că va fi un meci foarte dificil. România e o echipă care joacă rapid, au calitate, trebuie să aibă mare grijă. Are respect pentru Mircea Lucescu, trebuie să fure din experiența lui”, a declarat Paraskevas pentru PRO TV și Sport.ro.

Paraskevas Christou: ”Charalambous să susțină ambele echipe!”

Întrebat dacă Elias Charalambous îi poate da unele sfaturi lui Sofronis Avgousti înaintea meciului cu România, Paraskevas a mărturisit că antrenorul lui FCSB îl poate ajuta foarte mult pe selecționerul Ciprului, mai ales având în considerare rezultatele obținute de Charalambous în campionatul României, dar și în Europa League.

”Da, de ce nu? Și Elias a făcut anul trecut un lucru extraordinar, a câștigat campionatul, anul acesta a început mai greu, dar o să revină. În Europa, în meciul cu PAOK, a făcut un meci extraordinar. Înaintea meciului, a zis: ’Mergem acolo, avem mare respect pentru PAOK, dar mergem să învingem’. Să fie cu ambele echipe. Acolo lucrează, aici este sufletul lui, ăsta e fotbalul”, a mai spus fostul jucător de la Pandurii.

Totodată, Paraskevas a transmis că, în opinia sa, România are mari șanse să se califice la Cupa Mondială: ”Cred că acum România are un lot mai bun (n.r. decât în perioada în care evolua la Pandurii), are jucători mai buni. Sunt șanse ca România să se califice la Mondial. Fotbalul așa ne-a arătat până acum”.