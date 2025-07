Cristian Tudor Popescu e în topul select al celor mai savuroși comentatori din presa noastră!

Fie că ești de acord cu părerile sale, fie că nu-ți place ce spune, CTP nu te poate lăsa indiferent, niciodată. Așa se și explică faptul că opiniile sale, despre orice subiect, se „rostogolesc“, în mediul oline. În plus, reputatul comentator spune mereu lucrurilor pe nume.

Spre exemplu, în cazul Halep, când aceasta a picat un test antidoping, Cristian Tudor Popescu nu s-a ferit să o critice pe Simona pentru o serie de greșeli, în frunte cu îndepărtarea oamenilor de încredere din stafful ei. Asta deși Halep a fost mereu o sportivă la care CTP a ținut enorm, având în vedere și pasiunea sa pentru „sportul-alb“.

CTP, categoric: „David, cel mai inteligent sportiv român din toate timpurile“

Acum, după retragerea lui Halep în februarie, Cristian Tudor Popescu e abordat, periodic, pentru a comenta marile victorii ale lui David Popovici. Cum s-a întâmplat și astăzi, după ce înotătorul de 20 de ani a devenit dublu campion mondial, la 100 și 200 de metri liber. Pentru a doua oară la rând! De această dată, GSP a luat legătura cu CTP și i-a cerut părerea despre ce înseamnă David Popovici, la ora actuală pentru sportul românesc.

„Așa cum am spus-o nu o dată, David Popovici este cel mai mare, cel mai inteligent și cult dintre toți marii sportivi români din toate timpurile. Asta însă o spun pentru că l-am auzit vorbind, l-am văzut dând interviuri, ținând discursuri după premieri, vorbește excepțional, vorbește limba engleză aproape perfect și are o densitate de idei în discurs pe care nu am întâlnit-o la niciun alt mare sportiv român. Iar pe sportivii români din ultima jumătate de veac îi știu, îmi asum această afirmație“, a spus Cristian Tudor Popescu.

„David Popovici are genul de psihic care poate să-l ajute enorm“

În continuarea dialogului său cu GSP, reputatul comentator a explicat că inteligența lui David are o legătură directă cu performanțele sale de talie mondială.

„Inteligența și cultura vin la pachet cu un psihic foarte dezvoltat, mai ales la vârsta lui, iată, abia a împlinit 20 de ani și este deja o legendă a sportului mondial. Asta înseamnă și momente de blocaj, momente în care creierul se răzvrătește împotriva celui care îl are. Un astfel de creier are și momente din acestea de ieșire de sub control, adică David Popovici are genul de psihic care poate să-l ajute enorm, și în același timp să-l frâneze la un moment dat, chiar să-l blocheze. După părerea mea, în finala de la 100m liber, unde de obicei lui îi e mai greu decât la 200m liber, proba lui preferată, el l-a învins mai întâi pe cel mai dur adversar, mai dur decât Jack Alexy sau Kyle Chalmers, și anume pe el însuși. David a câștigat, după părerea mea, și finala de 200m, și finala de 100m liber după ce a depășit calificările la 200m. Atunci el și-a învins propriul creier. Și așa a reușit să-și depășească adversarii în mod consistent. Sunt câteva sutimi bune, zeci de sutimi diferență față de cel de pe locul 2, într-un sport în care sutimea de secundă e uriașă. Asta îl face să fie și dificil din punct de vedere psihologic“, a adăugat CTP.