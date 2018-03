Soferul care a SPART recordul de viteza al tarii! S-a filmat in timpul unei curse ilegale cu 300 KM/H! VIDEO

Soferul a ajuns in arest dupa ce a publicat imaginile pe internet.

Un spaniol in varsta de 39 de ani risca pana la 6 ani de inchisoare, dupa ce s-a filmat in timpul unei curse ilegale in care a atins 308 km/h. Aflat la volanul unui Audi R8, soferul a ajuns in custodia politiei. Imaginile filmate de el s-au viralizat la rapid pe retelele de socializare din Spania. Celalt sofer care a participat la cursa este dat in urmarire in aceste momente.

"Se vede ca sunt doi soferi, era o cursa ilegala probabil. S-a petrecut pe M50, langa Boadilla del Monte. Daca vor fi condamnati pentru conduita neglijenta in trafic, cei doi soferi pot primi pana la 6 ani de inchisoare", a spus reprezentantul politiei, potrivit Daily Mail.



Recordul precedent inregistrat in Spania ii apartine unei persoane in scaun cu rotile. Acesta a luat un Porsche in test drive de la reprezentanta si a fost prins de politie cu 295 km/h folosind in mod incredibil un singur picior ca sa conduca!