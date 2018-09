Sofer surprins cu 235 de KM/H in Romania FARA PERMIS! Ce pedeapsa a primit din partea Politiei 

Un sofer din Romania a dat radarul peste cap!

62 de soferi au fost prinsi, saptamana trecuta, conducand cu viteze excesive pe autostrazi. Cea mai mare viteza a fost inregistrata pe A3, unde politistii au prins un barbat care conducea cu 235 km/h si nu avea asupra sa permisul.

In perioada 27 august – 2 septembrie a.c., politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat 56 de soferi care au depasit limita legala de viteza pe autostrazi cu mai mult de 50 km/h, iar in 6 cazuri soferii au fost depistati circuland cu viteze peste 200 km/h.

De asemenea, in alte 5 cazuri soferii au fost depistati conducand sub influenta bauturilor alcoolice, pe numele lor fiind intocmite dosare penale (cei depistati conducand cu peste 0.4 miligrame per litru alcool pur in aerul expirat) sau aplicate sanctiuni contraventionale (cei depistati conducand cu o concentratie de alcool sub 0.4 miligrame per litru alcool pur in aerul expirat).

Cea mai mare viteza a fost inregistrata la data de 2 septembrie pe A3, cand politistii au depistat un barbat care conducea cu viteza de 235 km/h si nu avea asupra sa permisul de conducere.

Soferul a fost sanctionat cu amenda totala de 4.060 de lei, iar politistii i-au suspendat exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 zile.

Toti soferii depistati conducand cu viteza excesiva au fost sanctionati contraventional cu amenzi cuprinse intre 1.305 si 2.900 de lei, iar ca masura complementara, le-a fost suspendata exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 zile.